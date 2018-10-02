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В Пекине объяснили инцидент с американским кораблем в Южно-Китайском море

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CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialists 3rd Class Bradley J. Gee/Released / Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море. Архивное фотоАмериканский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialists 3rd Class Bradley J. Gee/Released /

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пекин требует, чтобы Вашингтон немедленно прекратил "провокационные действия ВМС в Южно-Китайском море". Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Родриго Дутерте. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дутерте призвал Китай умерить политику в отношении Южно-Китайского моря
Она призвала американцев "немедленно исправить свои ошибки", "чтобы избежать ущерба двусторонним отношениям, миру и стабильности в регионе".

По ее словам, КНР намерена предпринимать все необходимые действия для защиты национального суверенитета и безопасности.

Также она указала на то, что США под предлогом "свободы навигации" нарушают основные международные нормы, несут угрозу китайскому суверенитету и причиняют ущерб стабильности в регионе.

Инцидент в море

В воскресенье представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун сообщил, что китайский эсминец прошел на "небезопасном" расстоянии от американского боевого корабля, который выполнял операцию по обеспечению свободы навигации недалеко от спорных островов в Южно-Китайском море.

Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
С Китаем можно спорить, не ссорясь: доказано только что
В ответ в Пекине заявили, что американский эсминец самовольно вошел в акваторию, а китайский военный корабль сразу же предпринял необходимые действия: провел проверку принадлежности судна и сделал ему предупреждение немедленно покинуть воды.

США хотят вытеснить Китая

Как считает публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень, США постоянно провоцируют Китай.

"У Трампа изначально во время предвыборной кампании была позиция — вытеснить Китай с международной арены в смысле финансового, экономического, политического влияния", сказал он в эфире радио Sputnik и напомнил о введенных пошлинах.

По словам эксперта, доктрина Трампа как раз предусматривает обострение отношений с Китаем.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Пекин сделал Лондону представление из-за инцидента в Южно-Китайском море
"В наше сложное время, когда мир так тесен, когда вооружение столь развито, ошибочно и рискованно балансировать на грани войны. А Трамп к этому все и ведет", — добавил он.

Бень выразил надежду, что отношения между Китаем и США не дойдут до военных столкновений.

"Ожидать хоть какого-то потепления между этими двумя странами, по крайней мере, в период президентства Трампа, совершенно не приходится ", — заключил политолог.

В свою очередь, доцент СПбГУ, американист Григорий Ярыгин отметил, что сближение китайского эсминца и боевого корабля ВМС США не было случайным — каждая из сторон хотела продемонстрировать свою позицию в территориальном споре

"Военные знают, где находятся чьи корабли с помощью спутниковых и радиолокационных средств наблюдения. Это необходимо, чтобы продемонстрировать — военно-стратегические интересы США никуда не исчезают, несмотря на смену администрации и на другие проблемы", — сказал эксперт в интервью RT.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай
© REUTERS / Thomas Peter/File Photo
Эксперт считает санкции США против Китая и реакцию Пекина "символическими"
Собеседник телеканала подчеркнул, что ни одна из сторон не планировала столкновения.

Спорная акватория

Китай и ряд стран региона, включая Японию, Вьетнам и Филиппины, спорят по поводу морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

В июле 2016 года постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что у Китая нет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Пекин решение арбитража не признал.

В свою очередь, в США считают, что Китай строит искусственные острова, делает их военными объектами и тем самым расширяет свои территориальные воды. В Пекине эти обвинения отвергают и считают, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку Вашингтона для эскалации напряженности в регионе.

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