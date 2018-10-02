МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не верил, что Россия причастна к его отравлению, сообщает газета The Guardian со ссылкой на британского журналиста Марка Урбана.
Журналист отметил, что Скрипаль до инцидента в Солсбери "поддерживал позицию Кремля по многим вопросам", в особенности в отношении возвращения Крыма в состав России, и в целом был "бесстыдным русским националистом", несмотря на то, что сотрудничал с британской разведкой.
Отравление Скрипалей
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии "подозреваемых" по делу Скрипалей. В Британии утверждают, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами "подозреваемые" в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.