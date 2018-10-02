Палатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Палатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не верил, что Россия причастна к его отравлению, сообщает газета The Guardian со ссылкой на британского журналиста Марка Урбана.

Репортер лично встречался с бывшим сотрудником российских спецслужбво время работы над книгой под названием "Дело Скрипаля". По его словам, тот, выйдя из комы, "не сразу понял, что Кремль собирался его убить".

Журналист отметил, что Скрипаль до инцидента в Солсбери "поддерживал позицию Кремля по многим вопросам", в особенности в отношении возвращения Крыма в состав России, и в целом был "бесстыдным русским националистом", несмотря на то, что сотрудничал с британской разведкой.

Отравление Скрипалей

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии "подозреваемых" по делу Скрипалей. В Британии утверждают, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами "подозреваемые" в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.