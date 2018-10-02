Климкин продает воздух, заявляя о ядерном оружии в Крыму, считают в Госдуме

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская армия и флот не располагают в Крыму носителями ядерного оружия, соответственно и самого оружия там нет, есть только информационная "пустышка" Киева, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ATR заявил, что Россия могла разместить ядерное оружие или как минимум, инфраструктуру для него, на Крымском полуострове.

"На полуострове не базируются стратегические ракетоносцы или атомоходы, нет шахт баллистических ракет, впрочем, невежество украинских дипломатов, видимо, позволяет разместить ядерную боеголовку на истребителе или сторожевом корабле, а может, и на танке. Для Павла Климкина личные видения — единственное доказательство, а все остальные доводы нелегитимны. Его позиция такова, что в Крыму ядерные ракеты есть, а где их носители, не важно. Мол, пусть их русские хоть на руках носят. Видимо, так считает глава украинского дипломатического ведомства", — сказал депутат.

По его мнению, заявляя о якобы размещенном в Крыму ядерном оружии, главный дипломат Украины "продает воздух". "Подобная информационная пустышка — это признак либо деградации, либо невежества. Это очередное привлечение внимания к полуострову в выгодном для Украины свете и далекое от реалий", — подчеркнул Бальбек.

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