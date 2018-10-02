Президент Мексики заявил о пользе обновленного соглашения по НАФТА

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил в понедельник, что новое торговое соглашение USMCA принесет пользу стране и всему североамериканскому региону.
"Вместе мы выработали совместное соглашение, которое приносит пользу Северной Америке в целом и защищает национальные интересы каждой страны в частности. Соглашение Мексика — США — Канада даст преемственность, стабильность и уверенность обмену между тремя странами", — заявил Пенья Ньето в видеообращении к нации.
По его словам, соглашение продвигает более ответственную региональную торговлю в части рабочей силы и окружающей среды, дает импульс созданию большего числа рабочих мест и повышению зарплаты, дает полную уверенность коммерческому обмену и инвестициям, продвигает использование новых технологий в торговле, финансовых услугах и других секторах.
Также Пенья Ньето поблагодарил представителей избранного президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которые участвовали в переговорах на последнем этапе.