Президент Мексики заявил о пользе обновленного соглашения по НАФТА

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил в понедельник, что новое торговое соглашение USMCA принесет пользу стране и всему североамериканскому региону.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Президент США Дональд Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран.

"Вместе мы выработали совместное соглашение, которое приносит пользу Северной Америке в целом и защищает национальные интересы каждой страны в частности. Соглашение Мексика — США — Канада даст преемственность, стабильность и уверенность обмену между тремя странами", — заявил Пенья Ньето в видеообращении к нации.

По его словам, соглашение продвигает более ответственную региональную торговлю в части рабочей силы и окружающей среды, дает импульс созданию большего числа рабочих мест и повышению зарплаты, дает полную уверенность коммерческому обмену и инвестициям, продвигает использование новых технологий в торговле, финансовых услугах и других секторах.

"Повышается конкурентоспособность Северной Америки как индустриальной платформы. Оно является началом нового этапа производственных и торговых связей нашего региона. Соглашение открывает новые возможности для Мексики быть частью Северной Америки — более конкурентоспособной, сильной и процветающей", — отметил мексиканский лидер.

Также Пенья Ньето поблагодарил представителей избранного президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которые участвовали в переговорах на последнем этапе.