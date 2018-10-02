Осужденный в США Никулин отказался от психиатрического обследования

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Адвокат россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в хакерстве, Аркадий Бух заявил, что его клиент отказался проходить психиатрическое обследование, назначенное судом, сообщает агентство Блумберг.

По словам Буха, Никулин отказался от встречи с психиатром, который три раза пытался посетить его в тюрьме, чтобы оценить его психическое здоровье.

Ранее Бух сообщил, что американский судья, который ведет дело Никулина, запросил его психиатрическую экспертизу. По его словам, на основе психиатрической экспертизы "судья постановит, способен или неспособен Никулин отвечать перед судом".

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией в США. Очередные слушания по его делу пройдут 9 октября.