Избранный президент Мексики отметил роль Трампа в заключении договора USMCA

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил положительную роль главы США Дональда Трампа в заключении нового торгового соглашения USMCA.
"Деятельность Трампа была открытой и толерантной", — приводит Notimex заявление Лопеса Обрадора на пресс-конференции в городе Леон.
По мнению вступающего 1 декабря в должность президента Лопеса Обрадора, заключение нового соглашения обеспечивает хорошие условия для инвестиций и создания рабочих мест, а также придает уверенность национальной экономике.