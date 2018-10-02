Избранный президент Мексики отметил роль Трампа в заключении договора USMCA

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил положительную роль главы США Дональда Трампа в заключении нового торгового соглашения USMCA.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран.

"Деятельность Трампа была открытой и толерантной", — приводит Notimex заявление Лопеса Обрадора на пресс-конференции в городе Леон.

По мнению вступающего 1 декабря в должность президента Лопеса Обрадора, заключение нового соглашения обеспечивает хорошие условия для инвестиций и создания рабочих мест, а также придает уверенность национальной экономике.