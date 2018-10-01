ЦИК ЛНР зарегистрировал Пасечника кандидатом на выборах главы республики

ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики зарегистрировала исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника в качестве кандидата на выборах главы республики, сообщили в понедельник журналистам в комиссии.

Ранее четыре человека подали в ЦИК документы для участях в выборах главы ЛНР. Каждому необходимо было собрать не менее 1 тысячи подписей для регистрации в качестве кандидата на пост главы ЛНР. Выборы главы и депутатов в ЛНР планируется провести 11 ноября.

"По результатам проверки документов и подписных листов Центральная избирательная комиссия ЛНР на своем заседании 1 октября 2018 года приняла решение зарегистрировать Пасечника Леонида Ивановича как кандидата на должность главы Луганской народной республики", — сказали в ЦИК.