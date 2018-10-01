В Финляндии приобретает популярность дневной сон на рабочем месте

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В столице Финляндии Хельсинки стали проводить занятия по дневному сну, которые своим сотрудникам оплачивают компании. Об этом сообщает Yle.

"Заставить себя расслабиться трудно, но под руководством тренера это становится гораздо проще даже в середине дня. Инструктор в этой ситуации на вес золота, потому что он помогает сделать эту ментальную паузу, отправиться в мини-отпуск на полчаса", — сказала Тиина Вайнио из центра Sofia Future Farm, огранизующего эти "занятия".

Во многих коммерческих компаниях, а также в церквях и школах начали выделять полчаса на сон во время рабочего дня.

Решение обусловлено тем, что, согласно опросам, после такого перерыва работники чувствуют себя гораздо более уверенно.

Если раньше в Финляндии сон на работе ассоциировался с ленью, то теперь — с продуктивностью, пишет издание.