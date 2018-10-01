В Финляндии приобретает популярность дневной сон на рабочем месте

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В столице Финляндии Хельсинки стали проводить занятия по дневному сну, которые своим сотрудникам оплачивают компании. Об этом сообщает Yle.
Во многих коммерческих компаниях, а также в церквях и школах начали выделять полчаса на сон во время рабочего дня.
Решение обусловлено тем, что, согласно опросам, после такого перерыва работники чувствуют себя гораздо более уверенно.
Если раньше в Финляндии сон на работе ассоциировался с ленью, то теперь — с продуктивностью, пишет издание.