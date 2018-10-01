Джонсон "потроллил" Мэй, пробежавшись по пшеничному полю

ЛОНДОН, 1 окт – РИА Новости. Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон "потроллил" свою бывшую начальницу, премьер-министра Терезу Мэй, сфотографировавшись бегущим посреди засеянного пшеницей поля.

В 2017 году Мэй в одном из интервью призналась, что самым хулиганским поступком ее детства было то, что она пробежала по пшеничному полю. Это заявление стало поводом к многочисленным шуткам в адрес премьера, хотя лидер лейбористов Джереми Корбин отреагировал тогда вполне серьезно, заявив, что он, в отличие от Мэй, уже в детстве был "слишком ответственным гражданином" для того, чтобы позволить себе нечто подобное, и всегда обходил поля, чтобы не повредить посевам.

Фотографию опубликовал телеканал Sky News. Борис Джонсон, который, по всей видимости, готовит почву для того, чтобы сменить Мэй на посту премьера, сфотографировался в поле неподалеку от своего дома в графстве Оксфордшир. На снимке Джонсон, одетый в темную рубашку-поло с длинными рукавами и шорты, напоминающие семейные трусы фасоном и расцветкой, машет фотографу, хоть и не смотрит в объектив.

Джонсон остается одним из немногих политиков в Британии, не утративших чувство юмора, несмотря на тяжелейшую ситуацию с Brexit. Джонсон резко критикует политику премьера и ее "план Чекерс", предполагавший создание между Британией и ЕС зоны свободной торговли, которая предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции.

На самого Джонсона с резкой критикой обрушился бывший коллега, канцлер Филип Хаммонд, заявивший, что экс-глава МИД ничего не понимает в тонкостях такой сложной проблемы, как Brexit, и что его самым большим профессиональным достижением было внедрение схемы проката велосипедов в бытность мэром Лондона.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.