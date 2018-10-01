Джонсон "потроллил" Мэй, пробежавшись по пшеничному полю

ЛОНДОН, 1 окт – РИА Новости. Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон "потроллил" свою бывшую начальницу, премьер-министра Терезу Мэй, сфотографировавшись бегущим посреди засеянного пшеницей поля.
Фотографию опубликовал телеканал Sky News. Борис Джонсон, который, по всей видимости, готовит почву для того, чтобы сменить Мэй на посту премьера, сфотографировался в поле неподалеку от своего дома в графстве Оксфордшир. На снимке Джонсон, одетый в темную рубашку-поло с длинными рукавами и шорты, напоминающие семейные трусы фасоном и расцветкой, машет фотографу, хоть и не смотрит в объектив.
На самого Джонсона с резкой критикой обрушился бывший коллега, канцлер Филип Хаммонд, заявивший, что экс-глава МИД ничего не понимает в тонкостях такой сложной проблемы, как Brexit, и что его самым большим профессиональным достижением было внедрение схемы проката велосипедов в бытность мэром Лондона.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.