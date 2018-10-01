Абэ поздравил лауреата Нобелевской премии по медицине Тасуку Хондзе

ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил по телефону лауреата Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2018 год Тасуку Хондзё с получением этой высокой награды и отметил, что его исследования дают "надежду многим больным раком".
Хондзё открыл, в частности, белок на иммунных клетках и его свойства тормоза с определенным механизмом действия. Терапии, основанные на исследованиях ученого, оказались поразительно эффективными в борьбе с раком, говорится в сообщении Нобелевского комитета. Исследования Эллисона также касались белка, который функционирует не только как тормоз иммунной системы, но и как ее стимулятор в лечении опухоли.
"Я испытываю гордость, будучи японцем. Результаты ваших исследований даруют надежду многим раковым больным", — приводит агентство Киодо слова Абэ в ходе его телефонной беседы с Хондзё.