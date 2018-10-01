Абэ поздравил лауреата Нобелевской премии по медицине Тасуку Хондзе

Японский ученый Тасуко Хондзе на пресс-конференции после присуждения Нобелевской премии по медицине за 2018 год

Японский ученый Тасуко Хондзе на пресс-конференции после присуждения Нобелевской премии по медицине за 2018 год

ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил по телефону лауреата Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2018 год Тасуку Хондзё с получением этой высокой награды и отметил, что его исследования дают "надежду многим больным раком".

В понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте сообщил, что награда в области физиологии или медицины за 2018 год присуждена профессору из США Джеймсу Эллисону и его японскому коллеге Тасуку Хондзё "за их разработки в области терапии рака путем торможения негативной иммунной регуляции". Открытия ученых сделаны, главным образом, в 1990-е годы, лекарственные препараты, основанные на исследованиях лауреатов, начали появляться последние несколько лет.

Хондзё открыл, в частности, белок на иммунных клетках и его свойства тормоза с определенным механизмом действия. Терапии, основанные на исследованиях ученого, оказались поразительно эффективными в борьбе с раком, говорится в сообщении Нобелевского комитета. Исследования Эллисона также касались белка, который функционирует не только как тормоз иммунной системы, но и как ее стимулятор в лечении опухоли.

"Я испытываю гордость, будучи японцем. Результаты ваших исследований даруют надежду многим раковым больным", — приводит агентство Киодо слова Абэ в ходе его телефонной беседы с Хондзё.