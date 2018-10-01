"Сбежал с деньгами": в Сети высмеяли "случайный" визит Порошенко на свадьбу

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли появившийся в Сети ролик, на котором президент Украины Петр Порошенко якобы случайно оказывается на свадьбе двух харьковчан.

Ого! Гуляють весілля у Харкові, повз їде кортеж, зупиняється, з нього виходить ПАП, та вітає молодят!)) Усі в шоці, гг! pic.twitter.com/n6mYLm9SVR — Кардинал SoF (@sofnesk) 30 сентября 2018 г.

"Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит Порошенко и поздравляет молодоженов. Все в шоке!" — написал @sofnesk, опубликовавший кадры со свадьбы.

Комментаторы назвали "внезапный визит" украинского президента постановкой.

"К чему этот пиар? Лучше бы раздали денег людям — кидали бы монеты из окна кортежа", — сыронизировал @shlemofondo25.

"Выборы скоро", — объяснил произошедшее @Anderversus.

"А почему только отрывок показали? Там дальше охрана Порошенко отнимает у молодоженов конверты с деньгами, потом (Порошенко. — Прим. ред.) дает пендель молодому, целует невесту, <…> хватает ее, садится в кортеж и уезжает в закат…" — предположил @gosh1anad.

"Это была постановка. Знакомый <…> стоял заранее с фотоаппаратом, рядом еще пару фотографов, кортеж ровно на повороте встал. Полиция заранее преградила участок в начале Сумской", — написал @porEllasU, утверждая, что видел постановку "своими глазами".

"Теперь второй срок гарантирован", — выразил свое мнение @vados_ua.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019-го, парламентские — осенью того же года. По данным исследования Киевского международного института социологии, в середине сентября 2018 года за Порошенко отдали бы голоса только 11,9 процента украинцев. Рейтинг возможных кандидатов в президенты возглавляет Юлия Тимошенко с результатом в 19,3 процента.