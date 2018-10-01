В Сомали террористы атаковали итальянский военный конвой

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб"* напали на итальянский военный конвой в столице Сомали Могадишо, погибли два мирных жителя, еще пятеро пострадали, пишет в понедельник местное издание Garowe Online.

Как сообщил изданию очевидец, машина, начиненная взрывчаткой, протаранила военную колонну, следующую под итальянским флагом. В результате был поврежден один из автомобилей. Конвой работает в Сомали под эгидой учебной миссии ЕС (EUTM).

Террористическая группировка "Аш-Шабаб"* взяла ответственность за произошедшее. Как отмечает издание, террористы группировки впервые атаковали миссию ЕС. Учебная миссия союза пока не прокомментировала данный инцидент.

Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб"* имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.