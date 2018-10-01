США говорят с Турцией языком шантажа и угроз, заявил Эрдоган

АНКАРА, 1 окт — РИА Новости. Турция достаточно сильна и не поддастся на шантаж и угрозы, которые используют по отношению к ней США, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.
"США вступили на ложный путь решения существующих политических проблем не путем переговоров, а языком шантажа и угроз. Но наша экономика достаточно сильна, чтобы не поддаться угрозам и атакам. Нас беспокоит то, что нынешнее руководство США взяло как цель нашу страну совершенно безо всякой логики и без учета стратегического баланса. США не считаются с нашей чувствительностью в Сирии и продолжают сотрудничать с террористическими организациями (силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана). Этот негативный подход США переносят и в экономическую плоскость", — сказал Эрдоган, выступая перед депутатами парламента Турции.