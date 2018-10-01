США говорят с Турцией языком шантажа и угроз, заявил Эрдоган

АНКАРА, 1 окт — РИА Новости. Турция достаточно сильна и не поддастся на шантаж и угрозы, которые используют по отношению к ней США, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.

"США вступили на ложный путь решения существующих политических проблем не путем переговоров, а языком шантажа и угроз. Но наша экономика достаточно сильна, чтобы не поддаться угрозам и атакам. Нас беспокоит то, что нынешнее руководство США взяло как цель нашу страну совершенно безо всякой логики и без учета стратегического баланса. США не считаются с нашей чувствительностью в Сирии и продолжают сотрудничать с террористическими организациями (силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана). Этот негативный подход США переносят и в экономическую плоскость", — сказал Эрдоган, выступая перед депутатами парламента Турции.

Он назвал дело Брансона, которое "расследуется из-за его связей с террористами", предлогом для введения американских санкций против Турции. "Однако мы решительно настроены продолжаться действовать в рамках дипломатии и закона. Верю, что руководство США рано или поздно изменит свое неправильное отношение к нашей стране. Я встречался с американскими бизнесменами и могу сказать, что появились признаки того, что наши позиции начали сближаться, хотя и не на таком уровне, как нам бы хотелось. Надеюсь, мы решим все проблемы между нашими странами и продолжим развивать политические и экономические отношения с США в духе стратегического партнерства", — добавил турецкий лидер.