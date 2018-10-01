Турция будет укреплять отношения с Россией, заявил Эрдоган

АНКАРА, 1 окт — РИА Новости. Турция намерена укреплять отношения с Россией, в том числе в оборонной сфере, все провокации с целью их испортить удалось преодолеть, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"С РФ у нас быстро развиваются отношения, от Сирии до туризма и обороны. Мы реализуем взаимовыгодные проекты. Было много провокаций, чтобы испортить наши отношения. Но мы их преодолели. Надеюсь, мы еще больше укрепим эти отношения", — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами парламента Турции.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.