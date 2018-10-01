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Иран нанес авиаудар по Сирии

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Иран нанес ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) портал Sepah News.

Президент Ирана Хасан Роухани выступает во время 73-ей сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2018
© REUTERS / Carlo Allegri
Роухани раскритиковал Хейли за слова о теракте в Ахвазе
По данным сайта, в результате удара удалось ликвидировать большое число террористов.

Ожидаемый ответ

Как считает эксперт Российского совета по международным делам, политолог Никита Смагин, ответ Тегерана на теракт был ожидаем.

"С одной стороны, тут Иран решает внутриполитические задачи, то есть показывает своему населению, что отвечает на удар", — заявил он в эфире радио Sputnik.

С другой стороны, по его словам, Тегеран показывает миру, что готов отреагировать на такие вещи.

Теракт на военном параде в Иране. 22 сентября 2018
© AP Photo / ISNA/ Shayan Haji Najaf
В Иране пообещали дать сокрушительный ответ на теракт в Ахвазе
"И, с третьей стороны, Иран напоминает, что у него есть ракетный потенциал, и это некий сигнал в принципе всем соперникам в регионе", — заключил эксперт.

Теракт в Ахвазе

В конце сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз началась стрельба. По последней информации, погибли 28 человек, еще более 60 получили ранения. Ответственность взяла на себя группировка

"Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", связанная с Саудовской Аравией.

Теракт на военном параде в Иране. 22 сентября 2018
© AFP 2018 / Alireza Mohammadi
США выразили поддержку иранскому народу в связи с терактом в Ахвазе
Спустя два дня в Иране задержали 22 человека, подозреваемых в причастности к атаке.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что за терактом стоят государства, "действующие под руководством США". В Саудовской Аравии отрицают свою причастность к теракту.

В России выразили соболезнования Ирану. Владимир Путин подтвердил готовность к наращиванию взаимодействия стран для борьбы с терроризмом. Он также попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. В свою очередь, сенатор Алексей Пушков отметил, что терроризм — "наш общий враг"

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© Ruptly
Теракт на военном параде в Иране: звуки стрельбы и паника
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