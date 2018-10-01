Мнение: ответ Ирана на теракт в Ахвазе – это сигнал соперникам в регионе

Запуск ракет класса земля-земля из города Керманшах в Иране по позициям боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии. 1 октября 2018

Запуск ракет класса земля-земля из города Керманшах в Иране по позициям боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии. 1 октября 2018

Иран нанес ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе, сообщают СМИ. Какие цели преследовал Тегеран, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Никита Смагин.

Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) портал Sepah News.

По данным портала, ракетный удар нанесла воздушно-космическая дивизия КСИР, в результате ликвидировано большое число террористов, есть пострадавшие.

В конце сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз началась стрельба. По последним данным, погибли 28 человек, еще более 60 получили ранения. По сообщению агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая, по данным агентства, связи с Саудовской Аравией.

Спустя два дня в Иране задержали 22 человека, подозреваемых в причастности к атаке, а также установили террористическую группировку из пяти человек, связанных с терактом.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что за терактом стоят государства, "действующие под руководством США". В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В вооруженных силах Ирана также считают, что боевики связаны с США и Израилем. В Саудовской Аравии отрицают свою причастность к теракту.

США, ряд стран Запада и Ближнего Востока традиционно обвиняют Иран в поддержке терроризма в регионе. Иран отрицает подобные обвинения, указывая, что его противники сами поддерживают в регионе целый ряд террористических группировок.

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Никита Смагин прокомментировал ситуацию.

"После произошедших терактов и для внутренней аудитории, и для внешней должен был от Ирана последовать какой-то ответ… С одной стороны, тут Иран решает внутриполитические задачи, то есть показывает своему населению, что отвечает на удар. С другой стороны, он показывает миру, что готов отвечать на такие вещи. И, с третьей стороны, Иран напоминает, что у него есть ракетный потенциал, и это некий сигнал в принципе всем соперникам в регионе", – сказал Никита Смагин в эфире радио Sputnik.