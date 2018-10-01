Силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 20 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики почти 20 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, в результате обстрелов в поселке Старомихайловка на окраине Донецка ранена девушка.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 301 единица", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.