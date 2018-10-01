Премьер Малайзии пошутил, что повысил пенсионный возраст до 95 лет

Махатхир Мохамад во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре в Малайзии. Архивное фото

Махатхир Мохамад во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре в Малайзии. Архивное фото

БАНГКОК, 1 окт – РИА Новости. Девяностотрехлетний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, пришедший к власти в результате выборов в мае 2018 года, пошутил во время встречи с соотечественниками в Лондоне о повышении пенсионного возраста в Малайзии до 95 лет, сообщает интернет-версия газеты The Star.

"Возраст выхода на пенсию в Малайзии теперь 95 лет. Я надеюсь дотянуть до своей пенсии", — сказал ветеран малайзийской политики, слова которого цитирует издание.

Махатхир Мохамад выступал на собрании соотечественников, живущих в Великобритании, куда он прибыл из Нью-Йорка после участия в Генассамблее ООН. Аудитория встретила заявление премьера дружным смехом, сообщает газета. Премьер добавил, что "не собирается долго засиживаться" в кресле главы кабинета.

Говоря о своем почтенном возрасте, старейший выборный лидер мира отметил, что сохранять активность ему помогает работа. "Болезни убивают, работа не убивает. Постоянно упражнять нужно не только мышцы, но и мозг", — сказал он.

Пенсионный возраст для мужчин и женщин в Малайзии одинаков — 60 лет, на уровне экспертов обсуждается возможность его повышения до 62 лет.

Махатхир Мохамад пришел к власти в Малайзии в результате выборов 9 мая 2018 года, когда возглавляемый им блок оппозиционных партий с большим отрывом победил коалицию Барисан Насионал (Национальный фронт), бессменно правившую в стране в течение 60 лет, с момента обретения Малайзией независимости от Великобритании.

В прошлом Махатхир Мохамад сам возглавлял Барисан Насионал и занимал пост премьера с 1981 по 2003 год. Многие в стране связывают процветание Малайзии в тот период с его именем.