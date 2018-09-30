Кадыров ответил на заявление о морской блокаде России

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова главы МВД США Райана Зинке, который заявил о возможной морской блокаде России.

Ранее американский министр заявил, что США могут при необходимости заблокировать российские порты, чтобы экспорту энергоносителей в ближневосточные страны.

Кадыров призвал Зинке не тратить время на бессодержательные речи. Он также посоветовал главе МВД США подумать о реакции Москвы на попытку заблокировать российские морские порты.

По мнению главы Чечни, подобные заявление демонстрируют слабые познания Зинке о России и ее истории.

Откровенная враждебность

Как заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, подобные заявление противоречат международно-правовым нормам.

Он отметил, что слова Зинке выдержаны в лучших традициях холодной войны. Парламентарий также отметил, что России фактически грозят действиями, характерными скорее для откровенной враждебности.

Парламентарий подчеркнул, что реализация озвученных планов возможна только в случае нарушения мыслимых и немыслимых международных обязательств.

Депутат Михаил Шремет также не оставил без внимания заявление Зинке. Он назвал неконструктивными слова главы МВД США, отметив, что Россия не та страна, которой можно угрожать подобным образом.

"Полный бред"

Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал заявление главы МВД США. По словам политика, реальная блокада российских морских портов в соответствии с международным правом была бы равносильна объявлению войны.

Пушков также назвал обвинения в поставках энергоносителей из России в ближневосточные государства "полным бредом"."Иногда лучше жевать, чем говорить", — резюмировал сенатор.

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, предупредил американские власти, что подобные заявление чреваты серьезным международным скандалом.

По мнению парламентария, подобные заявления означают желание США начать переговоры с Россией о поставках энергоносителей на Ближний Восток.