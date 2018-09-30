Украинская писательница призвала вытеснить русский язык из страны

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинская писательница и активистка Лариса Ницой в интервью изданию "Обозреватель" призвала вытеснить русский язык из страны.

"Надо просто культурной волной, культурным натиском вытеснить русскоязычный московский продукт и московский язык из Украины украинским продуктом. Такой украинский продукт сейчас готовится, он уже есть, он и дальше продолжает развиваться. И я думаю, что со временем мы выздоровеем от этого", — ответила она на вопрос о "целесообразности искоренения русского языка на Украине".

В качестве примера борьбы с русским языком Ницой привела Польшу. По ее словам, ранее русская речь широко звучала на телевидении и радио, но сейчас ее практически не осталось в публичном пространстве.

При этом она заявила, что украинцы не применяют агрессивных методов в этом процессе. Действия властей она назвала "расширением границ для украинской речи на законодательном уровне".

Лариса Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком на Украине. Несколькими днями ранее она назвала "быдлом" своих соотечественников, которые слушают российскую музыку. Помимо этого, она предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Также Ницой неоднократно протестовала против использования на Украине якобы "пропагандистских" учебников русского языка. В частности, ее возмущало, что в той части учебников, где рассказывается о российском гербе, отмечается, что двуглавый орел — это "птица хищная и гордая", с которой "воевать опасно".

Ситуация с русским языком на Украине

Ранее в этом месяце Львовский областной совет принял решение о запрете публичного использования "русскоязычного культурного продукта".

Этот указ вызвал негативную реакцию не только за рубежом, но и среди украинских политиков. Как заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, подобный запрет может окончательно расколоть страну. Также, по его словам, такие действия противоречат нормам международного права и конституции Украины.

Посол Канады на Украине Роман Ващук назвал запрет "узколобым, дискриминационным и просто тупым". Негативно к решению Львовского облсовета отнеслась и посол Великобритании на Украине Джудит Гофф.