Южная Корея направит Индонезии миллион долларов гуманитарной помощи

Полицейский на развалинах десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после того как он рухнул в результате сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018

Полицейский на развалинах десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после того как он рухнул в результате сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Южная Корея направит гуманитарную помощь в размере одного миллиона долларов Индонезии, где в результате мощного землетрясения и цунами погибли сотни людей, сообщил МИД Южной Кореи.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, в Палу погибли 832 человека.

"Правительство (Южной Кореи – ред.) собирается направить Индонезии… один миллион долларов гуманитарной помощи. Мы ожидаем, что эти средства помогут на первых порах удовлетворить неотложные потребности людей, пострадавших в результате стихийных бедствий, и провести восстановительные работы", — сообщило ведомство.

Как отмечается в пресс-релизе, с учетом возможности дальнейшего увеличения масштабов ущерба в Индонезии, Южная Корея ведет переговоры с индонезийским правительством и планирует рассмотреть возможность отправить туда отряд экстренных спасателей.