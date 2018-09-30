Кадыров дал совет главе МВД США после слов о морской блокаде России

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал министру внутренних дел США Райану Зинке, заявившему о возможной морской блокаде России, не тратить время на бессодержательные речи.Washington Examiner.
"Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также высказал мнение, что заявление Зинке указывает на то, что министр "слабо знает Россию, ее историю, её способности и возможности".