Власти ОАЭ опровергли сообщения, что хуситы нанесли удар по аэропорту Дубая

ДОХА, 30 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Дубая работает в обычном режиме и не подвергался нападению, сообщило в воскресенье Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ в ответ на заявление йеменских мятежников-хуситов о нанесении удара по дубайской воздушной гавани с беспилотника.

"Воздушное движение в ОАЭ осуществляется в обычном режиме, и сообщения подконтрольных хуситам СМИ по поводу международного аэропорта Дубая недостоверны", — отмечается в сообщении управления Twiiter.

Представитель аэропорта Дубая подтвердил, что "работа международного аэропорта Дубая в воскресенье не прерывалась".

Ранее подконтрольный йеменскому шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) телеканал "Аль-Масира" сообщил, что им удалось атаковать аэропорт Дубая с помощью дрона "Самад-3".

Мятежники, против которых воюет в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ, неоднократно за последнее время заявляли, что наносили удары по аэропортам в Саудовской Аравии и ОАЭ, но эти сообщения никогда не подтверждались.