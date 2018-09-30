Попытки США морской блокады России чреваты скандалом, заявили в Совфеде

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Попытка США ввести морскую блокаду против России закончится большим скандалом, который не нужен самим американцам, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Соединенные Штаты при необходимости могут организовать морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона, сообщает Washington Examiner.

"Россия, извините, не Гондурас, с этим нельзя не считаться. Попытка блокировки наших кораблей при сильном российском ВМФ чревата большим скандалом, который не нужен ни США, ни, разумеется, России", — сказал Клинцевич.

По его мнению, подобными заявлениями в Вашингтоне стремятся начать переговоры с Россией по поставкам энергоносителей на Ближнем Востоке.

"Но подобные заявления, попытки надавить на Россию ничем хорошим закончиться не могут, в Вашингтоне должны это четко понимать", — заявил сенатор.