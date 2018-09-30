МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla. Это станет итогом урегулирования его конфликта с комиссией по ценным бумагам и биржам США, отмечается в заявлении финансового регулятора.

Ранее комиссия предъявила Маску обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной.

Маск останется руководителем компании Tesla, однако должен будет отказаться от поста председателя совета директоров минимум на три года. Его заменят независимым председателем.

Компания также должна назначить двух новых независимых директоров. Еще один пункт договоренностей предполагает введение дополнительных мер контроля и наблюдения над сообщениями Маска.

В минувшую пятницу акции Tesla подешевели на 12% из-за обвинений Маска в мошенничестве, которые регулятор предъявил накануне.

Пришло время отвечать

Как отметил аналитик инвестиционной "Альпари" Роман Ткачук в эфире радио Sputnik, заявление Маска о выкупе акций по высокой цене вызвало сильный рост ценных бумаг компании.

Он напомнил, что их стоимость поднималась более чем на 20%. После этого Маск уклончивыми формулировками сказал, что вероятно выкупа не будет. Комиссия по ценным бумагам сочла это высказывание манипулированием рынком.

Эксперт допустил, что Маск использовал ситуацию с выгодой для себя.

"В принципе, много вопросов к Tesla и к Илону Маску накопилось и у Комиссии по ценным бумагам, и у инвестиционного сообщества. И вот сейчас пришло время на них отвечать", — резюмировал специалист.