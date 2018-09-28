Эксперт: пришло время Илону Маску отвечать на вопросы инвесторов

Власти США предъявили Илону Маску обвинения в мошенничестве. В эфире радио Sputnik ведущий аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук высказал мнение, что к основателю Tesla накопилось много вопросов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве из-за его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной.

"Это дело включает серию ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных Илоном Маском, генеральным директором Tesla, Inc. 7 августа 2018 года относительно того, чтобы сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной", — говорится в иске, поданном SEC в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.

В комиссии считают, что заявления Маска привели к путанице и сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции ведет уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями Маска. На этом фоне акции Tesla упали на 6%.

Сам Маск назвал обвинения необоснованными.

"Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Целостность — самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никогда не нарушал ее никаким образом", — заявил он в интервью CNBC.

В августе Маск написал в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку. Позднее бизнесмен заявил, что окончательное решение по этому поводу не принято. Позже, после встречи с инвесторами, Маск заявил об отказе от намерений сделать компанию непубличной.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук прокомментировал ситуацию.

"Это дело месячной давности, тогда Илон Маск заявил о готовности выкупить акции Tesla по высокой цене. Это спровоцировало сильный рост акций – в моменте они поднимались более чем на 20%. В дальнейшем Илон Маск уклончивыми формулировками сказал, что, наверное, этого выкупа не будет. Комиссия по ценным бумагам США месяц расследовала этот инцидент и сочла это высказывание манипулированием рынка. То есть возможно, что Илон Маск или кто-то другой использовал эту ситуацию с выгодой для себя. Соответственно, Маску предъявляется обвинение, и накануне мы видели сильную просадку акций Tesla. В принципе, много вопросов к Tesla и к Илону Маску накопилось и у Комиссии по ценным бумагам, и у инвестиционного сообщества. И вот сейчас пришло время на них отвечать", — сказал Роман Ткачук.