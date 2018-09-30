В Госдуме прокомментировали угрозы главы МВД США о морской блокаде России

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Россия не та страна, которую можно заблокировать и растоптать, представителям американской власти стоит почитать историю, заявил член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет, комментируя заявления о возможной морской блокаде РФ.

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Соединенные Штаты при необходимости могут организовать морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона, сообщает Washington Examiner.

"Со стороны наших партнеров идет неконструктивная риторика и позиция. Россия не та страна, которую можно просто так взять заблокировать, растоптать или задушить. Мы никогда не нападали, но свои интересы мы защитить сможем, и так убедительно, что мало не покажется. Пускай читают историю на всякий случай", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, по меньшей мере странно, когда глава МВД США рассуждает об энергетике и международной политике, допуская при этом неконструктивные высказывания в адрес России.