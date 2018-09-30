Опрос: "Альтернатива для Германии" стала второй по популярности партией ФРГ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) оказалась второй по популярности политической партией ФРГ с 17%, первую строчку рейтинга занял блок ХДС/ХСС, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag.

По данным опроса, блок ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель набрал рекордно низкое количество голосов (27%), потеряв один процент по сравнению с предыдущим опросом.

Третью строчку рейтинга заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая набрала 16%. Популярность "Зеленых" и немецких либералов из Свободной демократической партии возросла на один процент (15% и 10% соответственно), 11% набрали "Левые".

Оставшиеся 4% набрали менее популярные политические партии страны.

Опрос проводился с 20 по 29 сентября, в нем приняли участие 1902 человека.