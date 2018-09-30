При землетрясении в Индонезии пропали без вести несколько иностранцев

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Три выходца из Франции, один южнокореец и малайзиец числятся пропавшими без вести при землетрясении и цунами в городе Палу в Индонезии, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в Палу достигло 832.
Новые данные о жертвах стихийного бедствия сообщил представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо на пресс-конференции в воскресенье.
Президент Индонезии Джоко Видодо в воскресенье прибыл в разрушенный после землетрясения и цунами город Палу.
"Я прошу всех своих братьев быть готовыми работать круглые сутки для того, чтобы завершить эвакуацию", — обратился Видодо к военным, направленным на место катастрофы.
Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу.
Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.