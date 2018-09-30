При землетрясении в Индонезии пропали без вести несколько иностранцев

Жители пробираются по улице, полной мусора, после землетрясения и цунами в городе Палу на острове Сулавеси, Индонезия. 29 сентября 2018

Жители пробираются по улице, полной мусора, после землетрясения и цунами в городе Палу на острове Сулавеси, Индонезия. 29 сентября 2018

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Три выходца из Франции, один южнокореец и малайзиец числятся пропавшими без вести при землетрясении и цунами в городе Палу в Индонезии, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в Палу достигло 832.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Ruptly Последствия землетрясения и цунами в Индонезии

Новые данные о жертвах стихийного бедствия сообщил представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо на пресс-конференции в воскресенье.

Президент Индонезии Джоко Видодо в воскресенье прибыл в разрушенный после землетрясения и цунами город Палу.

"Я прошу всех своих братьев быть готовыми работать круглые сутки для того, чтобы завершить эвакуацию", — обратился Видодо к военным, направленным на место катастрофы.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу.

Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.