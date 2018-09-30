МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американская актриса Линдсей Лохан получила пощечину, предположительно, от беженки из Сирии, сообщает TMZ.

По данным издания, инцидент произошел в Москве. Актриса, которая вела прямой эфир в Instagram, увидела мужчину и женщину с двумя детьми и почему-то решила, что это сирийцы, которые хотят продать своих сыновей.

Она вышла из автомобиля, подошла к ним и некоторое время пообщалась. Затем сказала на арабском: "Вы разрушаете арабскую культуру". В ответ женщина ударила ее по лицу. Видео оканчивается тем, что в Лохан в слезах признается, что всего лишь пыталась спасти мальчиков.

В настоящее время видео удалено. Почему TMZ сообщает, что инцидент произошел в Москве, неизвестно. В ролике видны автомобили с европейскими номерами, к тому же, судя по соцсетям актрисы, недавно она была в Париже.