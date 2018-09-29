Победители чемпионата EuroSkills получат по 700 тысяч рублей

БУДАПЕШТ, 29 сен — РИА Новости. Золотые медалисты чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills получат по 700 тысяч рублей, заявил генеральный директор союза "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов.
Также, по его словам, 350 тысяч рублей полагается за серебряную медаль, 250 тысяч — за бронзовую медаль. Кроме того, 200 тысяч рублей получат участники за "Медальон за профессионализм".
EuroSkills — самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe.
С 25 по 29 сентября 2018 года шестое по счету первенство прошло в Будапеште. В соревнованиях EuroSkills-2018 по 41 компетенции приняли участие 48 российских ребят из 17 регионов России. По итогам соревнований Россия заняла первое место в медальном и балльном зачетах. Всего в чемпионате в столице Венгрии приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы.