Победители чемпионата EuroSkills получат по 700 тысяч рублей

БУДАПЕШТ, 29 сен — РИА Новости. Золотые медалисты чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills получат по 700 тысяч рублей, заявил генеральный директор союза "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов.

"Согласно постановлению правительства, золотые медалисты и их тренеры получат премию по 700 тысяч рублей от союза "Ворлдскиллс Россия", — сказал Уразов.

Также, по его словам, 350 тысяч рублей полагается за серебряную медаль, 250 тысяч — за бронзовую медаль. Кроме того, 200 тысяч рублей получат участники за "Медальон за профессионализм".

EuroSkills — самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe.

С 25 по 29 сентября 2018 года шестое по счету первенство прошло в Будапеште. В соревнованиях EuroSkills-2018 по 41 компетенции приняли участие 48 российских ребят из 17 регионов России. По итогам соревнований Россия заняла первое место в медальном и балльном зачетах. Всего в чемпионате в столице Венгрии приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы.