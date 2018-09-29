ПРАГА, 29 сен — РИА Новости. Словацкая полиция в рамках расследования убийства журналиста Яна Куциака и его невесты задержала в субботу в городе Комарно на юге республики 44-летнюю местную жительницу Алену Жужову, сообщил братиславский портал TVnoviny со ссылкой на источники в полиции.

Поздно вечером в пятницу местные СМИ сообщали об обыске, который проводила полиция в доме этой женщины.

В конце февраля в Словакии разразился политический кризис, связанный с убийством 27-летнего журналиста Куциака, который занимался расследованиями о связях политиков с преступным миром, а также его невесты. В результате массовых митингов практически во всех городах страны и критики со стороны президента Андрея Киски, оппозиции, а также депутатов Европарламента вынуждены были покинуть свои посты некоторые влиятельные сотрудники аппарата правительства, главы МВД и минкультуры, президент полиции, а также премьер Роберт Фицо.

Как выяснила полиция, журналист был убит двумя выстрелами в сердце из пистолета калибра 9 миллиметров, его невеста была застрелена одним выстрелом в голову.

"Жительнице Комарно Алене Жужовой полицией предъявлено обвинение в рамках расследования дела об убийстве Куциака. Днем ранее подобные обвинения были предъявлены трем мужчинам, задержанным в городе Коларово. Речь идет о бывшем следователе полиции Томаше Сабо, его двоюродном брате и бывшем военнослужащем Мирославе Марчеке, а также о Золтане Андруско", — написало издание.

Еще пятеро ранее задержанных в Коларово лиц после допросов в полиции были отпущены на свободу.

Главным подозреваемым в исполнении преступления, по данным издания, считается Сабо, который в свое время прошел обучение в одном из элитных европейских агентств по обеспечению безопасности, работал охранником на корабле и занимался боевыми единоборствами. На одной из своих фотографий в соцсети он позирует с автоматом. Ранее он подозревался полицией в причастности к жестокому убийству в декабре 2016 года 40-летнего предпринимателя в городе Коларово.

Задержанная в субботу Жужова подозревается полицией в тесных контактах с крупным теневым предпринимателем Марианом Кочнером, который в связи с разоблачительными материалами Куциака звонил ему по телефону с угрозами. Журналист незадолго до гибели сообщил об этом в полицию, но та не приняла никаких своевременных мер. Сейчас Кочнер находится в предварительном заключении в связи с расследованием другого дела.