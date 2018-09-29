ООН, 29 сен — РИА Новости. КНДР не собирается разоружаться в одностороннем порядке в отсутствие доверия к США, заявил глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

"Без какого-либо доверия к США не будет уверенности в нашей национальной безопасности, и в подобных обстоятельствах мы ни за что не будем разоружаться первыми в одностороннем порядке", — сказал он, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее, в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся ко второй встрече Трампа и Ким Чен Ына.