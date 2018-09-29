Украина уважает суверенитет других стран, заявил Порошенко

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя информацию о выдаче жителям Закарпатской области венгерских паспортов заявил, что Украина уважает суверенитет других стран и требует, чтобы другие государства также уважали украинский суверенитет.

"Моя позиция как президента — я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были — на востоке, на западе… Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине", — сказал Порошенко, его слова приводит пресс-служба.

Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в связи с этим заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны. Будапешт заявил о возможности симметричного ответа.