"Навоз вывозить": новые украинские БТР рассмешили пользователей Сети

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пользователи Сети скептически отнеслись к новым украинским бронетранспортерам "Буцефал".
"Из пластилина"?— раскритиковал внешний вид украинского оружия @Burvod20.
"Зоомагазин обнесли? Клетки из-под хомяков украли?" — пошутила Вероника ВКонтакте.
"Можно поздравить армию ДНР с получением нового вооружения" — съязвил @yaviktoro55.
"Может, пригодится сено косить" — предположил Семен Станиставсикий.
"Навоз на нем в поля вывозить хорошо" — заключила Вера Моисеева.
В ЛНР к украинской разработке также отнеслись с иронией. Так, официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко ранее заявил, что БТР-4 поражается даже стрелковым оружием. По его словам, Киев пытался продать "Буцефалы" некоторым зарубежным странам, однако все машины были возвращены из-за недочетов конструкции.