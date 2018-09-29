"Навоз вывозить": новые украинские БТР рассмешили пользователей Сети

Реакция на события на Украине. Сентябрь 2018 (59)

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пользователи Сети скептически отнеслись к новым украинским бронетранспортерам "Буцефал".

Ранее пресс-центр штаба Операции объединенных сил сообщил, что БТР-4 "Буцефал" были переданы на вооружение украинской армии.

"Из пластилина"?— раскритиковал внешний вид украинского оружия @Burvod20.

"Зоомагазин обнесли? Клетки из-под хомяков украли?" — пошутила Вероника ВКонтакте.

"Можно поздравить армию ДНР с получением нового вооружения" — съязвил @yaviktoro55.

"Может, пригодится сено косить" — предположил Семен Станиставсикий.

"Навоз на нем в поля вывозить хорошо" — заключила Вера Моисеева.

В ЛНР к украинской разработке также отнеслись с иронией. Так, официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко ранее заявил, что БТР-4 поражается даже стрелковым оружием. По его словам, Киев пытался продать "Буцефалы" некоторым зарубежным странам, однако все машины были возвращены из-за недочетов конструкции.