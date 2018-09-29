В Японии отменили 530 авиарейсов на воскресенье из-за тайфуна

ТОКИО, 29 сен — РИА Новости. Японские авиакомпании отменили 530 рейсов, связывающих южную префектуру Окинава с другими районами страны, на воскресенье из-за приближения тайфуна "Трами", сообщила телекомпания NHK.
В субботу было отменено более 380 авиарейсов. В воскресенье их число возрастет до 530.
Центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, в настоящее время находится в 60 километрах от острова Токуносима в префектуре Окинава. Он двигается с юга на северо-восток, а в воскресенье-понедельник захватит значительную часть страны. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный". В префектуре Окинава без света остались 231 тысяча домохозяйств.
Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.
Typhoon Trami heads for Japan's main islands https://t.co/C6GuHUpg42— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 29 сентября 2018 г.