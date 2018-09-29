Число пострадавших при взрыве на съезде компартии в Донецке выросло до 4

Взрыв на съезде компартии в ДНР (5)

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на съезде компартии ДНР в Донецке увеличилось до четырех, сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее руководитель компартии ДНР Борис Литвинов заявлял о трех пострадавших в результате взрыва.

"На месте происшествия работают эксперты, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уже известно о четырех пострадавших", — говорится в сообщении МВД ДНР.

По предварительным данным МВД, сработало безоболочное взрывное устройство — 100-150 граммов в тротиловом эквиваленте.