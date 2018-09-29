"Надо наступать". Ницой предложила способ решения ситуации в Закарпатье

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украине нужно ограждать себя, и в зародыше решать все намеки на возможную опасность ее территориальной целостности. Об этом в интервью "Обозревателю" заявила детская писательница, активный борец за украинский язык Лариса Ницой.
Активистка комментировала ситуацию в Закарпатье, где жители региона получают гражданство Венгрии.
"Раньше для получения паспорта нужно было, чтобы в Венгрии были родственники, надо было доказать свои венгерские корни, знание языка, а на сегодняшний день мне рассказывают сами закарпатцы, что можно просто им написать письмо или прийти и выразить устно, что ты интересуешься Венгрией, венгерской культурой. И этого достаточно для того, чтобы по тебе начали процедуру оформления их паспорта", — возмутилась писательница.
По ее словам, украинские власти не реагируют должным образом на "вопиющие действия" соседнего государства. Они заняли оборонительную позицию, а давно уже "надо наступать", подчеркнула Ницой.
"На Закарпатье есть уже не зародыш, а острая ситуация. Когда граждане не знают языка и не хотят знать. О чем это говорит? Сегодня они не хотят знать языка, завтра они не захотят знать нашей культуры, а послезавтра они и Украины не захотят знать. Этого допустить нельзя", — резюмировала активистка.
Скандал с паспортами
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что намерен выслать консула Венгрии из страны, на что его коллега Петер Сийярто назвал действия Киева "недружелюбными и рискованными" и пригрозил препятствиями на пути к евроинтеграции.