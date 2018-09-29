"Надо наступать". Ницой предложила способ решения ситуации в Закарпатье

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украине нужно ограждать себя, и в зародыше решать все намеки на возможную опасность ее территориальной целостности. Об этом в интервью "Обозревателю" заявила детская писательница, активный борец за украинский язык Лариса Ницой.

Активистка комментировала ситуацию в Закарпатье, где жители региона получают гражданство Венгрии.

"Раньше для получения паспорта нужно было, чтобы в Венгрии были родственники, надо было доказать свои венгерские корни, знание языка, а на сегодняшний день мне рассказывают сами закарпатцы, что можно просто им написать письмо или прийти и выразить устно, что ты интересуешься Венгрией, венгерской культурой. И этого достаточно для того, чтобы по тебе начали процедуру оформления их паспорта", — возмутилась писательница.

По ее словам, украинские власти не реагируют должным образом на "вопиющие действия" соседнего государства. Они заняли оборонительную позицию, а давно уже "надо наступать", подчеркнула Ницой.

"На Закарпатье есть уже не зародыш, а острая ситуация. Когда граждане не знают языка и не хотят знать. О чем это говорит? Сегодня они не хотят знать языка, завтра они не захотят знать нашей культуры, а послезавтра они и Украины не захотят знать. Этого допустить нельзя", — резюмировала активистка.

Скандал с паспортами

Накануне агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. После этого прокуратура региона завела уголовное дело по статье "Госизмена".

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что намерен выслать консула Венгрии из страны, на что его коллега Петер Сийярто назвал действия Киева "недружелюбными и рискованными" и пригрозил препятствиями на пути к евроинтеграции.