Порошенко заявил, что у него нет тайных российских активов

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ответ на прозвучавшие в СМИ обвинения в том, что он ведет бизнес в России через офшорные предприятия заявил, что у него нет бизнеса в России и быть не может.

"У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. Теперь у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Не оправдываюсь. Наоборот — обвиняю своих политических оппонентов на Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре, в подыгрывании российской пропаганде, в жажде любой ценой прийти к власти", — сказал Порошенко во время выступления на международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в субботу.

Он также заявил, что принадлежащая ему Липецкая кондитерская фабрика арестована и сейчас закрыта по решению его холдинга, а Севастопольский морской завод конфискован.

Имущество липецкой фабрики было ранее арестовано российским судом в рамках уголовного дела о хищении из бюджета РФ 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС. Севастопольский морской завод был национализирован в феврале 2015 года.

Украинский телеканал "1+1" ранее заявлял со ссылкой на источники, что Порошенко, владеющий в России кондитерской фабрикой Roshen в Липецке, имеет еще "тайные активы" — это завод по производству крахмала в Липецкой области и фирму "Лакигрей", занимающуюся выращиванием зерна. Якобы в 2015 году эти предприятия принесли Порошенко 700 тысяч долларов. Неназванный источник телеканала в холдинге "Укрпроминвест-Агро" подтвердил сведения об этих активах и пояснил, что крахмальный завод переоформлен на офшорную компанию, связанную с Порошенко. В администрации президента Украины, а также в "Укрпроминвест-Агро" опровергли эту информацию.