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Трамп сообщил, когда завершится расследование обвинений в адрес Кавано

(обновлено: 03:03 29.09.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Расследование обвинений в адрес кандидата на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано должно занять не больше недели, заявил президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Трамп назвал выступление Кавано в сенате США сильным и честным
"Я приказал ФБР провести дополнительное расследование, чтобы изучить досье судьи Кавано. Как просил сенат, это изучение должно быть ограничено по объему и должно быть завершено менее чем за одну неделю", — говорится в заявлении Трампа, которое распространила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Белый дом сразу после заявления Трампа распространил комментарий Кавано.

"В ходе этого процесса меня несколько раз опрашивало ФБР, я получил несколько звонков непосредственно из сената для проверки моей биографии, и вчера я ответил на вопросы под присягой по каждой теме, по которой сенаторы и их адвокат спрашивали меня. Я сделал все, что они просили, и продолжу сотрудничать", — заявил судья.

Трамп ранее выдвинул Кавано на должность судьи Верховного суда, который традиционно играет большую роль в США. Для его назначения необходимо согласие большинства из 100 сенаторов. Противники президента в сенате ожидаемо выступили кандидатуры Кавано.

После этого несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. Показания в сенате по этому поводу давала как одна из предполагаемых жертв, так и сам Кавано.

В результате судебный комитет сената США поддержал в пятницу предложенного Трампом кандидата после трех недель разбирательств из-за выдвинутых против него обвинений. Однако голосование в общем составе сената пока отложено для проведения расследования.

Расклад сил и тактика

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Политолог прокомментировал ситуацию вокруг кандидата в Верховный суд США
В сенате республиканцы имеют большинство, что позволит им протолкнуть Кавано, при условии что в их рядах не найдется несколько человек, которые решат выступить против. Демократы в этой ситуации могут прибегнуть только к обычному приему: затягиванию дебатов, предшествующих голосованию. В таких случаях сенаторы подолгу и неоднократно выступают с зачастую повторяющими друг друга по содержанию речами. Это может на несколько дней затянуть процесс, однако бесконечно это делать нельзя, и голосование в конечном итоге все равно проводится.

Еще один вариант, который может отложить голосование — это начало расследования ФБР, на которое в итоге и вынужден был согласиться Трамп.

Демократы пытаются отложить голосование так, чтобы провести его после выборов в конгресс, намеченных на 6 ноября, по итогам которых они рассчитывают получить большинство как в сенате, так и в палате представителей.

Высокие ставки

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
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Верховный суд США состоит из девяти человек и существенно влияет на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и общественных дебатах. Судьи верховного суда в США назначаются пожизненно, поэтому ставки при утверждении таких кандидатов высоки.

Трампу возможность назначить судью высшей инстанции выпала уже второй раз. В случае утверждения Кавано выдвиженцы республиканцев будут иметь большинство голосов. А это теоретически может означать, что республиканцы через верховный суд смогут влиять на критически важные для американского общества решения, которые будут доходить до этой инстанции.

Кавано 53 года, он женат и имеет двух дочерей. До настоящего времени он работал в апелляционном суде США по округу Колумбия. Кавано также работал в администрации президента Джорджа Буша-младшего и играл ключевую роль в составлении доклада по итогам расследования в отношении президента Билла Клинтона. Этот доклад фактически стал основой процедуры импичмента. Кавано считался фаворитом юридического истеблишмента, но его кандидатура не устраивает консервативное большинство.

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