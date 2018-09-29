Трамп сообщил, когда завершится расследование обвинений в адрес Кавано

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Расследование обвинений в адрес кандидата на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано должно занять не больше недели, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я приказал ФБР провести дополнительное расследование, чтобы изучить досье судьи Кавано. Как просил сенат, это изучение должно быть ограничено по объему и должно быть завершено менее чем за одну неделю", — говорится в заявлении Трампа, которое распространила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Белый дом сразу после заявления Трампа распространил комментарий Кавано.

"В ходе этого процесса меня несколько раз опрашивало ФБР, я получил несколько звонков непосредственно из сената для проверки моей биографии, и вчера я ответил на вопросы под присягой по каждой теме, по которой сенаторы и их адвокат спрашивали меня. Я сделал все, что они просили, и продолжу сотрудничать", — заявил судья.

Трамп ранее выдвинул Кавано на должность судьи Верховного суда, который традиционно играет большую роль в США. Для его назначения необходимо согласие большинства из 100 сенаторов. Противники президента в сенате ожидаемо выступили кандидатуры Кавано.

После этого несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. Показания в сенате по этому поводу давала как одна из предполагаемых жертв, так и сам Кавано.

В результате судебный комитет сената США поддержал в пятницу предложенного Трампом кандидата после трех недель разбирательств из-за выдвинутых против него обвинений. Однако голосование в общем составе сената пока отложено для проведения расследования.

Расклад сил и тактика

В сенате республиканцы имеют большинство, что позволит им протолкнуть Кавано, при условии что в их рядах не найдется несколько человек, которые решат выступить против. Демократы в этой ситуации могут прибегнуть только к обычному приему: затягиванию дебатов, предшествующих голосованию. В таких случаях сенаторы подолгу и неоднократно выступают с зачастую повторяющими друг друга по содержанию речами. Это может на несколько дней затянуть процесс, однако бесконечно это делать нельзя, и голосование в конечном итоге все равно проводится.

Еще один вариант, который может отложить голосование — это начало расследования ФБР, на которое в итоге и вынужден был согласиться Трамп.

Демократы пытаются отложить голосование так, чтобы провести его после выборов в конгресс, намеченных на 6 ноября, по итогам которых они рассчитывают получить большинство как в сенате, так и в палате представителей.

Высокие ставки

Верховный суд США состоит из девяти человек и существенно влияет на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и общественных дебатах. Судьи верховного суда в США назначаются пожизненно, поэтому ставки при утверждении таких кандидатов высоки.

Трампу возможность назначить судью высшей инстанции выпала уже второй раз. В случае утверждения Кавано выдвиженцы республиканцев будут иметь большинство голосов. А это теоретически может означать, что республиканцы через верховный суд смогут влиять на критически важные для американского общества решения, которые будут доходить до этой инстанции.

Кавано 53 года, он женат и имеет двух дочерей. До настоящего времени он работал в апелляционном суде США по округу Колумбия. Кавано также работал в администрации президента Джорджа Буша-младшего и играл ключевую роль в составлении доклада по итогам расследования в отношении президента Билла Клинтона. Этот доклад фактически стал основой процедуры импичмента. Кавано считался фаворитом юридического истеблишмента, но его кандидатура не устраивает консервативное большинство.