В США разбился новейший истребитель F-35B

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Истребитель пятого поколения ВВС США F-35B разбился в штате Южная Каролина, сообщили в пресс-службе Корпуса морской пехоты США.
Инцидент произошел в 11:45 утра (18:45 мск) близ Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в районе Грейс Хилл. Как сообщил шериф округа Бьюфорт, пилот успел катапультироваться и в данный момент находится под присмотром врачей.
Military plane crash in Beaufort near Joe Allen Drive area. Appears to have crashed on a bluff/island owned by Clarendon Plantations. Not usually many people over there. Praying for the safety of all involved! pic.twitter.com/dM5a8v2lg1— Sam Richardson (@SamRichardsonAM) 28 сентября 2018 г.
Разбившийся самолет входил в состав тренировочной эскадрильи в округе Бьюфорт. Это первый случай крушения данного самолета.
Испытание F-35
Инцидент произошел на следующий день после первого боевого применения F-35B. Накануне в Пентагоне сообщили, что F-35B успешно нанес удар по наземным целям в Афганистане.
Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 стоит на вооружении США и нескольких их союзников. Среди желающих приобрести самолет была и Турция, однако Белый дом заморозил сделку из-за намерения Анкары купить у России зенитно-ракетных комплексов С-400.
Модификация F-35B — единственная из трех, имеющая возможность вертикальной посадки. Помимо этого, она способна обходится минимальной дистанцией для взлета.
Стоимость одного F-35 составляет 150 миллионов долларов. При этом каждый час его полета обходится американской казне в 35 тысяч долларов.