В США разбился новейший истребитель F-35B

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Истребитель пятого поколения ВВС США F-35B разбился в штате Южная Каролина, сообщили в пресс-службе Корпуса морской пехоты США.

Инцидент произошел в 11:45 утра (18:45 мск) близ Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в районе Грейс Хилл. Как сообщил шериф округа Бьюфорт, пилот успел катапультироваться и в данный момент находится под присмотром врачей.

Military plane crash in Beaufort near Joe Allen Drive area. Appears to have crashed on a bluff/island owned by Clarendon Plantations. Not usually many people over there. Praying for the safety of all involved! pic.twitter.com/dM5a8v2lg1 — Sam Richardson (@SamRichardsonAM) 28 сентября 2018 г.

​Разбившийся самолет входил в состав тренировочной эскадрильи в округе Бьюфорт. Это первый случай крушения данного самолета.

Испытание F-35

Инцидент произошел на следующий день после первого боевого применения F-35B. Накануне в Пентагоне сообщили, что F-35B успешно нанес удар по наземным целям в Афганистане.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 стоит на вооружении США и нескольких их союзников. Среди желающих приобрести самолет была и Турция, однако Белый дом заморозил сделку из-за намерения Анкары купить у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Модификация F-35B — единственная из трех, имеющая возможность вертикальной посадки. Помимо этого, она способна обходится минимальной дистанцией для взлета.

Программа создания Lockheed Martin А-35 Lightning II — самая дорогая в истории производства оружия. Она уже обошлась США примерно в полтора триллиона долларов. Разработчики столкнулись с рядом проблем и превысили запланированную норму расходов на сотни миллиардов долларов. Более того, самолет был введен в стройна семь лет позже, чем предполагалось изначально.

Стоимость одного F-35 составляет 150 миллионов долларов. При этом каждый час его полета обходится американской казне в 35 тысяч долларов.