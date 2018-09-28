В Южной Каролине разбился новейший истребитель F-35B

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Боевой самолет США разбился в штате Южная Каролина, пилот катапультировался, сообщил шериф округа Бьюфорт. СМИ сообщают, что это был истребитель пятого поколения F-35B.

В свою очередь телеканал CBS уточняет, что это первый случай крушения этого самолета.

"Примерно в 11.45 утра (18.45 мск) поступило сообщение об авиакатастрофе возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в (районе) Грейс-Хилл. Военные подтвердили, что это был военный самолет", — говорится в сообщении шерифа в Twitter.

Он уточнил, что пилот "благополучно катапультировался" и сейчас его осматривают врачи.

В четверг F-35B впервые принял участие в боевой операции: по заявлению Пентагона, самолет успешно нанес удар по наземным целям в Афганистане. Кроме того, в пятницу министерство обороны США и компания Lockheed Martin заключили контракт на поставку 11-й партии самолетов семейства F-35.