Американские F-35B нанесли первый в своей истории боевой удар

ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Американские истребители пятого поколения F-35B нанесли первый боевой удар в истории своего существования, сообщает в четверг Military.com со ссылкой на несколько военных источников.

По их данным, удар был нанесен в "последние 24 часа" по целям движения "Талибан*" в Афганистане. Эта модификация F-35 — единственная из трех, способная на вертикальную посадку, кроме того она требует минимальную дистанцию для разбега.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории. Разработчики столкнулись с многочисленными проблемами, потратили на сотни миллиардов долларов больше, чем планировалось, и опоздали с введением самолета в строй как минимум на семь лет.

Стоимость постройки одного такого самолета оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета — в 35 тысяч долларов.

* Террористическая организация, запрещена в России