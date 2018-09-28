ООН, 28 сен — РИА Новости. Пока нет никакой новой информации о виновных в убийстве трёх российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР), идёт следствие, заявил журналистам президент страны Фостен-Арканж Туадера.

"Наши службы будут сотрудничать, и мы уже поручили им оказывать всяческое содействие российскому следственному комитету и другим структурам, которые этим занимаются. Наша цель — пролить полный свет на обстоятельства этого дела", — сказал Туадера по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Расследование ведётся, только началось. Пока никаких элементов нет, но мы нацелены на сотрудничество", — добавил он.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями (ЦУР), журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Глава "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин 29 августа заявил, что ЦУР прекратил свою деятельность.