Иран ответил на обвинения Израиля о секретном "атомном складе"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми опроверг заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о складе ядерных материалов в Тегеране, сообщается на сайте МИД.

Нетаньяху заявил в четверг в ООН, что израильская разведка обнаружила в Тегеране тайный склад с тоннами ядерного оборудования и материалов и продемонстрировал спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.

"После того как США и Израилю не удалось разыграть антииранские сценарии, эти смехотворные заявления и это шоу премьер-министра Израиля не стали неожиданностью. Это новое представление властей Израиля, которое мы категорически отрицаем, хотя оно даже не стоит того, чтобы о нем говорить", — заявил Касеми.

Он добавил, что МАГАТЭ — единственный авторитетный орган, уполномоченный делать подобные заявления, и напомнил, что последними 12 отчетами МАГАТЭ подтвердило исполнение Ираном ядерных обязательств.

"Израиль должен знать, что в современную эпоху весь мир, как сам Нетаньху уже увидел, просто громко посмеется над такими ложными, оскорбительными и пустыми высказываниями и фальшивыми представлениями", — добавил Касеми.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее в ответ на заявление Нетаньяху призвал Израиль сознаться и открыть международным инспекторам свою "нелегальную программу ядерного вооружения".