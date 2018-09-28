Грузия переоценивает свои возможности, заявили в МИД Южной Осетии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Грузия сильно преувеличивает свои экономические возможности и свою геополитическую значимость, говорится в заявлении МИД Южной Осетии, подготовленном в связи с заявлением грузинского премьера на ГА ООН о том, что будущее страны — вместе с Абхазией и Южной Осетией.

Ранее, выступая в рамках Генассамблеи ООН, премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что будущее страны — вместе с Абхазией и Южной Осетией. Премьер заявил, что обращается с трибуны "к абхазским и осетинским согражданам". При этом он сказал, что жители Южной Осетии и Абхазии должны получать возможность использовать все блага, которые есть у граждан Грузии, а именно образование, медицину и безвизовый режим с Евросоюзом.

"Проблема Грузии в том, что она сильно преувеличивает свои экономические возможности и, что является еще большим заблуждением, свою геополитическую значимость. Грузия одна из беднейших стран постсоветского пространства, с критическими проблемами в уровне жизни населения и повсеместными нарушениями в области прав человека. Именно на это стоило бы направить свои усилия грузинским политикам", — сказано в заявлении.

Как заявляют в Цхинвале, 28-летний период независимого существования Республики Южная Осетия полностью подтверждает ее жизнеспособность.

Югоосетинское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что "значительная доля вины за неадекватность грузинских руководителей, транслирующих международному сообществу с самой высокой международной трибуны свои фобии и мании, лежит на политиках западных стран и США", отмечает МИД.

"Прошло десять лет после последней кровавой агрессии Грузии против народа Южной Осетии в августе 2008 года. Время, вполне достаточное, чтобы твердо и четко обозначить агрессора. Однако до сих пор мировым сообществом не дана должная оценка августовской войне по уничтожению югоосетинского народа, желающего идти независимым путем, агрессор не осужден, не названы те силы, которые способствовали событиям августа", — сказано в заявлении.

Как полагают в Цхинвале, такое положение вещей говорит о нежелании западных стран и США видеть реалии Закавказья, "что в перспективе дает карт-бланш Грузии на новые военные действия".

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.