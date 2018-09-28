ЦИК ДНР зарегистрировал Пушилина кандидатом на выборах главы республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (254)

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Центризбирком самопровозглашенной Донецкой народной республики зарегистрировал временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина кандидатом на выборах главы республики.

Как передает корреспондент РИА Новости, члены ЦИК единогласно приняли решение зарегистрировать Пушилина как кандидата на выборах главы ДНР.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.