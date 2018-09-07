Выборы главы ДНР пройдут 11 ноября

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Выборы главы и депутатов народного совета ДНР пройдут 11 ноября. Такое решение принял парламент самопровозглашенной республики.

Назначение Пушилина

Изначально выборы должны были состояться этой осенью. Общественное движение "Донецкая республика", которое обладает большинством в парламенте, в августе выступало с инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий действующего главы и депутатов.

После гибели главы ДНР Александра Захарченко совет обороны назначил на пост временно исполняющего обязанности главы республики Дмитрия Трапезникова. Позднее Генпрокуратура сочла это назначение незаконным.

Сегодня парламент ДНР проголосовал за назначение председателя Народного совета Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики. Также депутаты досрочно сняли полномочия главы ДНР с Захарченко, а всех министров республики перевели в ранг исполняющих обязанности.

Пушилин представлял интересы ДНР в контактной группе по Донбассу, сейчас решается вопрос, кто заменит его на этом посту.

"Киев попытается сорвать выборы"

"Есть много достойных людей, которые могут представлять интересы ДНР на минской площадке", — считает сам политик.

Как считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин, Киев постарается сорвать предстоящие выборы в ДНР.

"Но, я думаю, конечно, Донецкая республика справится", — заявил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Убийство главы ДНР

Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года.

По информации властей республики, при теракте пострадали одиннадцать человек.

Задержаны несколько подозреваемых, которые подтвердили, что это была диверсия со стороны Киева. При этом в СБУ отвергли обвинения в причастности к преступлению.

Президент России Владимир Путин назвал убийство подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.