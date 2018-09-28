КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Более половины граждан Украины выступают за членство страны в Евросоюзе, свидетельствуют данные совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился с 16 по 28 августа во всех регионах Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса, был опрошен 2041 респондент, статистическая погрешность составляет 2,3%.

"Большинство населения (51,5%) считает, что Украине нужно стать членом Европейского Союза, тогда как примерно треть (33,7%) с этим не согласны, еще 14,8% не могут определиться со своей позицией", — говорится в размещенном в пятницу на сайте фонда пресс-релизе.

Основными преимуществами членства в ЕС украинцы считают улучшение уровня жизни населения (38%), содействие в борьбе с коррупцией (27%), свободное перемещение за границу (26%). Основными негативными последствиями членства Украины в ЕС, по мнению населения, могут быть эмиграция украинцев за рубеж (46%) и приток мигрантов (26%). При этом 18% украинцев считают, что членство Украины в ЕС приведет к ухудшению отношений с Россией и странами СНГ.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.