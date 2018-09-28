ЛУГАНСК, 28 сен — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник предположил, что в случае выхода из состава контактной группы экс-президента Украины Леонида Кучмы может отразиться на тональности переговоров в Минске.

Представитель Киева на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма в пятницу заявил, что покинет свой пост по достижении "критического возраста". Летом 2018 года Кучме исполнилось 80 лет.

"Уход Кучмы может отразиться только на тональности ведения переговоров, их продуктивность уже давно сведена была к минимуму. И в конечном итоге Кучма является лишь лицом на переговорах, а политика заведения переговоров в тупик генерировалась и генерируется на Банковой (где находится администрация президента Украины — ред.). С уходом Кучмы может измениться только внешняя форма переговоров, но не содержание", — считает Мирошник.

Представитель ЛНР не исключил, что если Кучма примет решение уходить, то вслед за ним переговорный процесс покинет и пришедший с ним Евгений Марчук (представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности — ред.), как это ранее сделал Владимир Горбулин (ранее был представителем Киева в политической подгруппе — ред.).

"Вместе с Кучмой может уйти и подобие адекватности среди представителей Киева на переговорах в Минске. Не стоит забывать, что Кучма остается единственным, кто реально находится в переговорном процессе из тех, чья подпись стояла под Минскими соглашениями. Слишком велик риск, что вместо уравновешенного и сдержанного Кучмы может прийти кто-то из недоговороспособных "молодых радикалов", которые превращают переговоры в ток-шоу, а конструктиву предпочитают перебранку и выкрикивание лозунгов, что, конечно же, не ведет к достижению хотя бы минимальных договоренностей", — предположил Мирошник.